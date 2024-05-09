Российских студентов отчисляют за отказ работать на оборонных заводах, - ЦНС

Перед прохождением такой "практики", студентов заставляют подписывать трудовой договор и документы на доступ к государственной тайне. Они заполняют анкету, где указывают свои личные данные, вид деятельности, семейное положение, выезды за границу и информацию о ближайших родственниках.

Чем придется заниматься на военных предприятиях, молодежь не информируют. Однако, по рассказам предшественников, дети уже понимают, что это будет сбор дронов и другой военной техники для усиления армии в войне против Украины.

"Отказаться от "практики" нельзя. Если студент откажется, его отчислят за "долг за практику"", - сообщают в ЦНС.

Отмечается, что по плану Кремля, каждый регион РФ получит около 301 млн рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV-дронов в школах.