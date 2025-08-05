У російських "шахедах" виявили індійські деталі

Індія не тільки фінансує війну Росії проти України за допомогою купівлі нафти. Індійські компанії допомагають у виробництві ударних дронів.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема - шахед/герань", - написав він.

Єрмак зазначив, що необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців.

"Також купівля російських енергоресурсів - це фінансування війни, яке не сприяє миру", - додав він.

Індійські компоненти

Єрмак дав посилання на матеріал у виданні Hindustan Times, згідно з яким, Україна офіційно порушила перед урядом Індії та ЄС питання про виявлення електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, що використовуються російськими збройними силами.

Повідомляється, що компанії Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor брали участь у виробництві дронів Shahed 136.

За словами джерел, українська сторона порушувала це питання через офіційне дипломатичне листування з Міністерством закордонних справ щонайменше двічі після того, як ці компоненти були виявлені на Shahed 136 з минулого року.

Українські дипломати порушили це питання перед посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О'Салліваном, коли той відвідав Нью-Делі в середині липня, додали джерела на умовах анонімності.

О'Салліван відвідав Індію минулого місяця, щоб проінформувати індійських чиновників про останній пакет санкцій ЄС, який включає нафтопереробний завод Nayara Energy, що частково належить російській компанії "Роснефть", та заборону на імпорт продуктів переробки, виготовлених з російської сирої нафти.