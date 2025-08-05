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В российских "шахедах" выявили индийские детали

Украина, Вторник 05 августа 2025 13:12
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В российских "шахедах" выявили индийские детали Фото: "Шахеды" России содержат индийские детали (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия не только финансирует войну России против Украины с помощью покупки нефти. Индийские компании помогают в производстве ударных дронов.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань", - написал он.

Ермак отметил, что необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.

"Также покупка российских энергоресурсов - это финансирование войны, которое не способствует миру", - добавил он.

Индийские компоненты

Ермак дал ссылку на материал в издании Hindustan Times, согласно которому, Украина официально подняла перед правительством Индии и ЕС вопрос об обнаружении электронных компонентов, изготовленных или собранных фирмами в Индии, на беспилотниках иранского производства, используемых российскими вооруженными силами.

Сообщается, что компании Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor участвовали в производстве дронов Shahed 136.

По словам источников, украинская сторона поднимала этот вопрос через официальную дипломатическую переписку с Министерством иностранных дел по меньшей мере дважды после того, как эти компоненты были обнаружены на Shahed 136 с прошлого года.

Украинские дипломаты подняли этот вопрос перед посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном, когда тот посетил Нью-Дели в середине июля, добавили источники на условиях анонимности.

О'Салливан посетил Индию в прошлом месяце, чтобы проинформировать индийских чиновников о последнем пакете санкций ЕС, который включает нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, частично принадлежащий российской компании "Роснефть", и запрет на импорт продуктов переработки, изготовленных из российской сырой нефти.

Напомним, Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти после начала войны России против Украины. Только это позволяет Москве поддерживать свою военную машину, получая деньги на производство оружия.

Напомним, Дональд Трамп пообещал повысить тарифы для Индии за покупку российской нефти. "Им безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины", - сказал президент США.

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