В российских "шахедах" выявили индийские детали

Индия не только финансирует войну России против Украины с помощью покупки нефти. Индийские компании помогают в производстве ударных дронов.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань", - написал он.

Ермак отметил, что необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.

"Также покупка российских энергоресурсов - это финансирование войны, которое не способствует миру", - добавил он.

Индийские компоненты

Ермак дал ссылку на материал в издании Hindustan Times, согласно которому, Украина официально подняла перед правительством Индии и ЕС вопрос об обнаружении электронных компонентов, изготовленных или собранных фирмами в Индии, на беспилотниках иранского производства, используемых российскими вооруженными силами.

Сообщается, что компании Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor участвовали в производстве дронов Shahed 136.

По словам источников, украинская сторона поднимала этот вопрос через официальную дипломатическую переписку с Министерством иностранных дел по меньшей мере дважды после того, как эти компоненты были обнаружены на Shahed 136 с прошлого года.

Украинские дипломаты подняли этот вопрос перед посланником ЕС по вопросам санкций Дэвидом О'Салливаном, когда тот посетил Нью-Дели в середине июля, добавили источники на условиях анонимности.

О'Салливан посетил Индию в прошлом месяце, чтобы проинформировать индийских чиновников о последнем пакете санкций ЕС, который включает нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy, частично принадлежащий российской компании "Роснефть", и запрет на импорт продуктов переработки, изготовленных из российской сырой нефти.