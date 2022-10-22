UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російських підприємств забрали кораблі на понад пів мільярда гривень (фото)

Фото: АРМА передала кораблі РФ на понад пів мільярда гривень українському підприємцю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

АРМА передала російські кораблі, які належали підприємствам РФ, в управління українському підприємству. Загальна вартість кораблів становить понад 532 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Судна прибули в Україну наприкінці 2021 - початку 2022 років", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, російські підприємці сплачували податки до бюджету РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора. На них було накладено арешт в рамках розслідування кримінального провадження за фактом наступних можливих порушень:

  • Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

  • Колабораційна діяльність;

  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

  • Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.

Тепер кораблі в управління українському підприємству, що забезпечить надходження доходів від управління ними до державного бюджету України.

Нагадаємо, що в Києві арештували майно та активи російського мільярдера на 300 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області виявили білоруські компанії. Суд арештував їх активи у розмірі 50 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АРМАВійна в Україні