UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російських десантників, що відступили з Херсона, кинули на Соледар і Кремінну, - британська розвідка

Фото: під Соледаром використовують десантників, що відступили з Херсона.
Автор: Олександр Білоус

Російських десантників, які відступили від Херсона у листопаді, перекинули на Донбас. Їх використовують у боях під Соледаром та в районі Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, останні дві доби тривають запеклі бої як у районі міста Соледар на Донеччині, так і на підступах до Кремінної на Луганщині.

За даними британської розвідки, з початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий.

До листопада 2022 року Росія задіяла майже всі сили ВДВ як війська для утримання лінії фронту в районі Херсона.

Наразі передислоковані на Донбас і південь України командири, ймовірно, "намагаються використовувати ВДВ більшою мірою відповідно до їхньої ймовірної доктринальної ролі щодо елітних сил швидкого реагування", зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла , що Росія перекинула основні підрозділи ПДВ із Херсона на Донецький і Луганський фронти на Донбасі. Їх, як і раніше, використовуватимуть на особливо небезпечних ділянках.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти України