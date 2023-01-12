Російських десантників, що відступили з Херсона, кинули на Соледар і Кремінну, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, останні дві доби тривають запеклі бої як у районі міста Соледар на Донеччині, так і на підступах до Кремінної на Луганщині.

За даними британської розвідки, з початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що цей сектор був значно вразливий.

До листопада 2022 року Росія задіяла майже всі сили ВДВ як війська для утримання лінії фронту в районі Херсона.

Наразі передислоковані на Донбас і південь України командири, ймовірно, "намагаються використовувати ВДВ більшою мірою відповідно до їхньої ймовірної доктринальної ролі щодо елітних сил швидкого реагування", зазначають у Міноборони Британії.