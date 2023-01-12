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Отступивших из Херсона российских десантников бросили на Соледар и Кременную, - британская разведка

Фото: под Соледаром используют отступивших из Херсона десантников
Автор: Александр Белоус

Российских десантников, отступивших от Херсона в ноябре, перебросили на Донбасс. Их используют в боях под Соледаром и в районе Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как в районе города Соледар в Донецкой области, так и на подступах к Кременной в Луганской области.

Поданным британской разведки, с начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим.

До ноября 2022 года Россия задействовала почти все силы ВДВ в качестве войск для удержания линии фронта в районе Херсона.

В настоящее время передислоцированные на Донбасс и юг Украины командиры, вероятно, "пытаются использовать ВДВ в большей степени в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью относительно элитных сил быстрого реагирования", отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия перебросила основные подразделения ВДВ из Херсона на Донецкий и Луганский фронты на Донбассе. Их по-прежнему будут использовать на особо опасных участках.

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