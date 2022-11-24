Британська розвідка назвала ділянки фронту, куди направили вибитих із Херсона десантників

За останні два тижні Росія, ймовірно, перекинула основні підрозділи ПДВ на Донецький та Луганський фронти на Донбасі. Їх, як і раніше, використовуватимуть на особливо небезпечних ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, з вересня по жовтень більшість сильно ослаблених частин ВДВ була спрямована на оборону території, що утримувалася Росією на захід від річки Дніпро в Херсонській області.

За даними британської розвідки, деякі підрозділи ПДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами. "Хоча цей погано навчений персонал послабить імовірно елітний потенціал ВДВ, Росія, ймовірно, як і раніше, буде спрямовувати ці підрозділи в сектори, які вважаються особливо важливими", - йдеться в повідомленні.

Потенційні оперативні завдання ВДВ включають підтримку оборони району Кремінна-Сватове у Луганнській області або посилення наступальних операцій проти міста Бахмут Донецької області, зазначають у Міноборони Британії.