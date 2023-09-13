Заборона на ремонт. Як санкції "приземлили" черговий літак у РФ

Санкції проти російської авіації призводять до зростання кількості інцидентів із пасажирськими літаками. Один із таких випадків – екстрене приземлення на полі Airbus A320 "Уральських авіаліній" зі 170 людьми на борту.

Які були причини інциденту і що чекає на підсанкційний авіалайнер, TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

12 вересня пасажирський літак A320 "Уральських авіаліній" приземлився на пшеничне поле у Новосибірській області. На борту перебували 167 пасажирів та екіпаж. Люди не постраждали.

Авіалайнер здійснював переліт із Сочі до Омська, коли перед посадкою виявилося, що відмовила одна з трьох гідросистем, яка відповідає за гальмівні щитки на крилі та закрилки.

У зв'язку з цим був ризик, що посадкової смуги 2500 м в Омську може не вистачити. А запасів палива долетіти до Новосибірська, де смуга 3600 м, могло не вистачити. На швидку витрату палива вплинув вітер, низький ешелон польоту та випущені стулки шасі, які відмовили.

Авіалайнер, який приземлили на пшеничне поле, був випущений у 2004 році та спочатку експлуатувався Air Arabia. У 2022 році літак потрапив під західні санкції, які передбачають заборону на сертифіковане обслуговування, ремонт та постачання оригінальних запчастин. Тому обслуговування повітряного судна в "Уральських авіалініях" проводили самостійно.

Літак, який приземлили у полі, спробують транспортувати та відновити. Для цього повітряне судно можуть розібрати на частини. У компанії не уточнюють, як це планують зробити без допомоги розробника Airbus.

"Уральські авіалінії" вже садити свій літак на полі у 2019 році. Тоді відмовили обидва двигуни після зіткнення зі зграєю птахів. Той Airbus A321 невдовзі розрізали та вивезли на утилізацію.

Нагадаємо, ми писали, що російські авіакомпанії все частіше скасовують рейси через поломки літаків.