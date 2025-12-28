Російських атак стало більше: Україна посилює захист портів

"Ми фіксуємо суттєве зростання кількості російських атак на порти. За рік інтенсивність ударів зросла в рази, і ворог фактично намагається тиснути щодня", - наголосив Кулеба.

За його словами, лише за 2025 рік зафіксовано 90 комбінованих ударів, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найскладнішою залишається ситуація на півдні: в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, сумарною тривалістю понад 30 днів.

Попри постійні обстріли, портова логістика продовжує працювати, а морські експортні маршрути залишаються стабільними. Це забезпечують сотні працівників портів та суміжних галузей, які щодня виходять на зміну під загрозою ударів.

"Коли атак стає більше, наш обов’язок - посилювати захист людей і інфраструктури. Безпека працівників портів - абсолютний пріоритет", - підкреслив віце-прем’єр.

У відповідь на зростання атак держава розширює мережу укриттів безпосередньо на території портів.

За словами міністра розвитку громад та територій, разом з Адміністрацією морських портів України та за підтримки партнерів уже встановлено понад 50 мобільних укриттів у портах Одещини та Миколаївщини. Крім того, кількість стаціонарних укриттів перевищує 30.

"Ми виходимо з простого принципу - кожен працівник має мати поруч надійне укриття, адже балістика долітає за лічені хвилини", - зазначив Кулеба.

За його словами, паралельно триває системна робота з посилення захисту самих портів. За словами міністра, вона ведеться щоденно разом із Силами оборони, іншими службами та міжнародними партнерами.

Фото: Україна посилює захист портів (t.me/OleksiiKuleba)

Атаки на українські порти

Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи портова інфраструктура України стала однією з ключових цілей для регулярних ракетно-дронових атак.

Кремль намагається підірвати морський експорт, який залишається критично важливим для економіки України та глобальних ринків продовольства.