Російських атак стало більше: Україна посилює захист портів

Росія посилила ракетно-дронові атаки на українські порти, намагаючись зруйнувати логістику та експорт. Попри це, Україна зберігає роботу портів і нарощує захист людей та інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу в Telegram.
"Ми фіксуємо суттєве зростання кількості російських атак на порти. За рік інтенсивність ударів зросла в рази, і ворог фактично намагається тиснути щодня", - наголосив Кулеба.
За його словами, лише за 2025 рік зафіксовано 90 комбінованих ударів, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найскладнішою залишається ситуація на півдні: в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, сумарною тривалістю понад 30 днів.
Попри постійні обстріли, портова логістика продовжує працювати, а морські експортні маршрути залишаються стабільними. Це забезпечують сотні працівників портів та суміжних галузей, які щодня виходять на зміну під загрозою ударів.
"Коли атак стає більше, наш обов’язок - посилювати захист людей і інфраструктури. Безпека працівників портів - абсолютний пріоритет", - підкреслив віце-прем’єр.
У відповідь на зростання атак держава розширює мережу укриттів безпосередньо на території портів.
За словами міністра розвитку громад та територій, разом з Адміністрацією морських портів України та за підтримки партнерів уже встановлено понад 50 мобільних укриттів у портах Одещини та Миколаївщини. Крім того, кількість стаціонарних укриттів перевищує 30.
"Ми виходимо з простого принципу - кожен працівник має мати поруч надійне укриття, адже балістика долітає за лічені хвилини", - зазначив Кулеба.
За його словами, паралельно триває системна робота з посилення захисту самих портів. За словами міністра, вона ведеться щоденно разом із Силами оборони, іншими службами та міжнародними партнерами.
Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи портова інфраструктура України стала однією з ключових цілей для регулярних ракетно-дронових атак.
Кремль намагається підірвати морський експорт, який залишається критично важливим для економіки України та глобальних ринків продовольства.
Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти здійснили масований обстріл балістичними ракетами по об’єкту портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок удару загорілися вантажівки на паркувальному майданчику.
Крім того, 22 грудня в Одесі ударний дрон РФ пошкодив припортову інфраструктуру та цивільне судно. Уже ввечері ворог знову атакував місто безпілотниками, внаслідок чого повторно зазнала пошкоджень припортова інфраструктура та цивільне судно.