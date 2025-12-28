Российских атак стало больше: Украина усиливает защиту портов

"Мы фиксируем существенный рост количества российских атак на порты. За год интенсивность ударов выросла в разы, и враг фактически пытается давить ежедневно", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, только за 2025 год зафиксировано 90 комбинированных ударов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой сложной остается ситуация на юге: в Одесской области с начала года прозвучало почти 800 воздушных тревог, суммарной продолжительностью более 30 дней.

Несмотря на постоянные обстрелы, портовая логистика продолжает работать, а морские экспортные маршруты остаются стабильными. Это обеспечивают сотни работников портов и смежных отраслей, которые ежедневно выходят на смену под угрозой ударов.

"Когда атак становится больше, наш долг - усиливать защиту людей и инфраструктуры. Безопасность работников портов - абсолютный приоритет", - подчеркнул вице-премьер.

В ответ на рост атак государство расширяет сеть укрытий непосредственно на территории портов.

По словам министра развития общин и территорий, вместе с Администрацией морских портов Украины и при поддержке партнеров уже установлено более 50 мобильных укрытий в портах Одесской и Николаевской областей. Кроме того, количество стационарных укрытий превышает 30.

"Мы исходим из простого принципа - каждый работник должен иметь рядом надежное укрытие, ведь баллистика долетает за считанные минуты", - отметил Кулеба.

По его словам, параллельно продолжается системная работа по усилению защиты самих портов. По словам министра, она ведется ежедневно вместе с Силами обороны, другими службами и международными партнерами.

Фото: Украина усиливает защиту портов (t.me/OleksiiKuleba)

Атаки на украинские порты

После выхода России из Черноморской зерновой инициативы портовая инфраструктура Украины стала одной из ключевых целей для регулярных ракетно-дронных атак.

Кремль пытается подорвать морской экспорт, который остается критически важным для экономики Украины и глобальных рынков продовольствия.