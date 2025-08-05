Російські ЗМІ все ще доступні в ЄС, попри санкції, - звіт Британії

"Російські державні ЗМІ продовжують зберігати сильну присутність в інтернеті, створюючи постійний виклик західним демократіям, а блокування з боку інтернет-провайдерів "в основному неефективні", - йдеться у звіті.

Зазначається, що санкції ЄС особливо торкнулися мовника RT, раніше відомого як Russia Today, та вебсайтів Sputnik, а також інших ЗМІ, контрольованих Москвою, звинувачених у веденні "інформаційної війни".

У 76% тестів, проведених у шести країнах, включаючи Італію, постачальники не змогли заблокувати доступ користувачів до сайтів, внесених до чорного списку ЄС.

У звіті також критикують Європейську комісію за її "нездатність вести остаточний список" вебадрес, пов’язаних з різними ЗМІ, що дозволяє постачальникам онлайн-послуг ефективно працювати.