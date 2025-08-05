Российские СМИ все еще доступны в ЕС, несмотря на санкции, - отчет Британии

"Российские государственные СМИ продолжают сохранять сильное присутствие в интернете, создавая постоянный вызов западным демократиям, а блокировки со стороны интернет-провайдеров "в основном неэффективны", - говорится в отчете.

Отмечается, что санкции ЕС особенно коснулись вещателя RT, ранее известного как Russia Today, и вебсайтов Sputnik, а также других СМИ, контролируемых Москвой, обвиненных в ведении "информационной войны".

В 76% тестов, проведенных в шести странах, включая Италию, поставщики не смогли заблокировать доступ пользователей к сайтам, внесенным в черный список ЕС.

В отчете также критикуют Европейскую комиссию за ее "неспособность вести окончательный список" вебадресов, связанных с различными СМИ, что позволяет поставщикам онлайн-услуг эффективно работать.