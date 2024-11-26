Російські ЗМІ повідомили про зміну командувача угрупування військ "Південь"

Російське угруповання військ "Південь", що діє на Донеччині, очолить генерал-лейтенант Олександр Санчик. Він замінить колишнього командувача генерал-полковника Геннадія Анашкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання РБК.

За даними джерела видання у військовому відомстві Анашкіна знято з посади в рамках планової ротації. Санчика призначено в ріо командувача угрупуванням "Південь".

Санчик обіймав посаду командувача 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у 2023 році обіймав посаду першого заступника командувача військ Східного військового округу, 15 травня 2024 року був присутній на нараді у Володимира Путіна як тимчасово виконуючий обов'язки командувача військ Східного військового округу.

Санчик народився 1966 року. 1989 року закінчив Ташкентське вище танкове командне училище, 2017 року - Військову академію Генерального штабу.

Російське угруповання "Південь" створено із підрозділів Південного військового округу. Останні кілька тижнів вони вели бої в районі міст Часів Яр та Курахове, а також на південь та схід від Сіверська, який успішно утримується ЗСУ, незважаючи на постійні спроби противника.

Z-блогери 23 листопада повідомляли про звільнення командувача угрупуванням "Південь" генерал-полковника Геннадія Анашкіна. За їхніми даними, це сталося через ситуацію на північному напрямку, а саме "дезінформації та введення в оману командування".