Российские СМИ сообщили о смене командующего группировкой войск "Юг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

По данным источника издания в военном ведомстве Анашкин снят с должности в рамках плановой ротации. Санчик назначен врио командующего группировкой "Юг".

Санчик занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, в 2023 году занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа, 15 мая 2024 года присутствовал на совещании у Владимира Путина как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Санчик родился в 1966 году. В 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017 году - Военную академию Генерального штаба.

Российская группировка "Юг" создана из подразделений Южного военного округа. Последние несколько недель они вели бои в районе городов Часов Яр и Курахово, а также к югу и востоку от Северска, который успешно удерживается ВСУ, несмотря на постоянные попытки противника.

Z-блогеры 23 ноября сообщали об увольнении командующего группировкой «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина. По их данным, это произошло из-за ситуации на северском направлении, а именно "дезинформации и введении в заблуждение командования".