UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські ЗМІ повідомили про вибухи у центрі Бєлгорода і в Шебекіно

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Шість вибухів пролунали у центрі російського Бєлгорода після сигналу про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Губернатор області стверджує, що гучні звуки у Бєлгороді та районі "пов'язані з роботою російських військових".

Також повідомляється про вибухи у Шебекіному Бєлгородської області. За словами губернатора, місто нібито обстріляли ЗСУ з ракетних систем залпового вогню. У результаті нібито постраждали двоє місцевих.

Руйнування 9-поверхового будинку в Бєлгороді

Останнім часом вибухи у Бєлгороді і районі лунають мало не щодня.

У неділю, 12 травня, у Бєлгороді після вибуху невідомого походження обвалилася частина 9-поверхового житлового будинку. За останніми даними, загинули 15 осіб, 17 вдалося врятувати з-під завалів. OSINT-аналітики припускають, що будинок могли підірвати зсередини. Місцева влада традиційно звинуватила Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БєлгородВійна в Україні