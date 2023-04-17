Російські ЗМІ підрахували, що за минулий рік у колоніях РФ "зникли" 17 тисяч ув'язнених

"Найбільше ув'язнених зникло у Самарській області: на початку 2022 року в колоніях у цьому регіоні утримувалося 10,2 тисячі осіб, а на початку 2023 - всього 7,5 тисяч. Такий спад не можна пояснити історичним трендом, адже за попередній 2021 кількість ув'язнених в області навпаки збільшилася більш ніж на 300 осіб", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що більше тисячі осіб "зникли" також у Челябінській (1574) та Кіровській (1153) областях, а також у Татарстані (1040).

Джерело в колонії розповіло "Медіазоні", що з в'язниць у Тульській області РФ завербувалися на війну проти України близько тисячі людей. Це підтверджується і статистикою: на початок 2022 року у колоніях Тульської області утримувалося 6,4 тисячі осіб, а на початок 2023 - 5,5 тисяч (на 875 менше)

Про активність вербувальників у Красноярському краї РФ повідомляли відразу кілька людей. Наприклад, колишній політв'язень Іван Асташин писав, що з однієї лише норильської ВК-15 (виправна колонія - ред.) на війну проти України пішли 270 людей. З ВК-2 у Ярославлі під час першої зустрічі з ПВК "Вагнера" погодилися брати участь у війні проти України 110 осіб, а в наступні хвилі - зокрема за участю Міноборони РФ - ще близько 80.