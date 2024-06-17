Російські загарбники просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську: карти ISW

Російські війська просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську. Станом на 15 червня вони утримували позиції на частині території підприємства. Чи актуальна досі ця інформація, невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого, Вовчанська та Тихого.
Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що загарбники просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську в невстановлену дату, оскільки українські та російські джерела надавали суперечливі повідомлення.
Геолокаційні кадри українських сил, які завдають ударів по російських позиціях на Агрегатному заводі, опубліковані 15 червня, свідчить, що російські війська утримували позиції в північно-західній частині заводу. «На момент написання цієї публікації незрозуміло, чи російські сили зберігають ці позиції», - йдеться у звіті.
16 червня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
Бої тривали:
16 червня російські війська продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але підтверджених наступів не зробили.
Генштаб ЗСУ повідомляв про невдалі російські штурми поблизу Григорівки; біля Іванівського; біля Кліщіївки та Андріївки.
16 червня російські війська продовжували наступ на авдіївському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли.
16 червня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було.
15 і 16 червня російські війська продовжували наземні атаки поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.
Російський блогер доповнив заяву російського солдата, який, як повідомляється, воював на заході Запорізької області, про те, що деякі російські підрозділи на цьому напрямку борються з мовними бар’єрами та поганою підготовкою солдатів, які не розмовляють російською. Солдат стверджував, що група неросійськомовних солдатів у його підрозділі одного разу кинулася на збитий український безпілотник із затримкою детонації, але інші російські солдати через мовний бар’єр не змогли попередити їх, щоб вони трималися подалі. Український дрон здетонував у них в руках, спричинивши поранення.
Нагадаємо, за останніми даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня.
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