Российские захватчики продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске: карты ISW

Российские войска продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске. По состоянию на 15 июня, они удерживали позиции на части территории предприятия. Актуальна ли до сих пор эта информация, неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские войска 15 и 16 июня продолжали наступательные действия на севере Харьковской области в районе Глубокого, Волчанска и Тихого.
Геолокационные видеозаписи указывают на то, что захватчики продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске в неустановленную дату, поскольку украинские и российские источники предоставляли противоречивые сообщения.
Геолокационные кадры украинских сил, наносящих удары по российским позициям на Агрегатном заводе, опубликованные 15 июня, свидетельствуют, что российские войска удерживали позиции в северо-западной части завода. "На момент написания этой публикации непонятно, сохраняют ли российские силы эти позиции", - говорится в отчете.
16 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Бои продолжались:
16 июня российские войска продолжали наступательные действия на направлении Часова Яра, но подтвержденных наступлений не предприняли.
Генштаб ВСУ сообщал о неудачных российских штурмах вблизи Григоровки; возле Ивановского; возле Клещиевки и Андреевки.
16 июня российские войска продолжали наступление на авдеевском направлении, но подтвержденных успехов не добились.
16 июня на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
15 и 16 июня российские войска продолжали наземные атаки вблизи Работино, Вербового и Малой Токмачки.
Российский блогер дополнил заявление российского солдата, который, как сообщается, воевал на западе Запорожской области, о том, что некоторые российские подразделения на этом направлении борются с языковыми барьерами и плохой подготовкой солдат, не говорящих на русском. Солдат утверждал, что группа нерусскоязычных солдат в его подразделении однажды бросилась на сбитый украинский беспилотник с задержкой детонации, но другие русские солдаты из-за языкового барьера не смогли предупредить их, чтобы они держались подальше. Украинский дрон сдетонировал у них в руках, нанеся ранения.
Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боеприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.