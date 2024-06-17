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Российские захватчики продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске: карты ISW

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске. По состоянию на 15 июня, они удерживали позиции на части территории предприятия. Актуальна ли до сих пор эта информация, неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска 15 и 16 июня продолжали наступательные действия на севере Харьковской области в районе Глубокого, Волчанска и Тихого.

Геолокационные видеозаписи указывают на то, что захватчики продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске в неустановленную дату, поскольку украинские и российские источники предоставляли противоречивые сообщения.

Геолокационные кадры украинских сил, наносящих удары по российским позициям на Агрегатном заводе, опубликованные 15 июня, свидетельствуют, что российские войска удерживали позиции в северо-западной части завода. "На момент написания этой публикации непонятно, сохраняют ли российские силы эти позиции", - говорится в отчете.

Операция №2 - Луганская область

16 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Бои продолжались:

  • под Петропавловкой,
  • у Песчаного и Берестового,
  • возле Андреевки,
  • возле Макеевки, Дружелюбовки, Грековки, Невского;
  • в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

16 июня российские войска продолжали наступательные действия на направлении Часова Яра, но подтвержденных наступлений не предприняли.

Генштаб ВСУ сообщал о неудачных российских штурмах вблизи Григоровки; возле Ивановского; возле Клещиевки и Андреевки.

16 июня российские войска продолжали наступление на авдеевском направлении, но подтвержденных успехов не добились.

"Южная ось"

16 июня на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

15 и 16 июня российские войска продолжали наземные атаки вблизи Работино, Вербового и Малой Токмачки.

Российский блогер дополнил заявление российского солдата, который, как сообщается, воевал на западе Запорожской области, о том, что некоторые российские подразделения на этом направлении борются с языковыми барьерами и плохой подготовкой солдат, не говорящих на русском. Солдат утверждал, что группа нерусскоязычных солдат в его подразделении однажды бросилась на сбитый украинский беспилотник с задержкой детонации, но другие русские солдаты из-за языкового барьера не смогли предупредить их, чтобы они держались подальше. Украинский дрон сдетонировал у них в руках, нанеся ранения.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боеприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.

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