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Російські військові зруйнували понад 152 тисячі житлових будинків в Україні, - МВС

Фото: Російські військові зруйнували понад 152 тисячі житлових будинків в Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія здійснила понад 40,5 тисяч обстрілів і через це було зруйновано більш як 152 тисячі житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Разом із житловими будинками з початку повномасштабного вторгнення російськими ракетними ударами зруйновано понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури", - йдеться у заяві.

Клименко повідомив, що наразі зареєстровано 66300 кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів військовослужбовцями Росії.

"Більшість з них - 80% - це порушення законів та правил ведення війни", - пояснив міністр.

Слідчі поліції документують ці злочини та за підслідністю передають СБУ для подальшого їх розслідування та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Задокументовані поліцейськими матеріали передаються до Офісу генерального прокурора України, який на їх основі готує матеріали до судів міжнародних інстанцій.

Нагадаємо, що збитки екології України через повномасштабну військову агресію РФ у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів оцінюють щонайменше на суму у 2 трильйони гривень.

Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут, де точаться одні з найзапекліших боїв війни. На супутникових знімках показано руйнацію важливого мосту та будівель.

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