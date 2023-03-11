Російські військові зруйнували понад 152 тисячі житлових будинків в Україні, - МВС

Росія здійснила понад 40,5 тисяч обстрілів і через це було зруйновано більш як 152 тисячі житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Слідчі поліції документують ці злочини та за підслідністю передають СБУ для подальшого їх розслідування та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Задокументовані поліцейськими матеріали передаються до Офісу генерального прокурора України, який на їх основі готує матеріали до судів міжнародних інстанцій.

"Більшість з них - 80% - це порушення законів та правил ведення війни", - пояснив міністр.

"Разом із житловими будинками з початку повномасштабного вторгнення російськими ракетними ударами зруйновано понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що збитки екології України через повномасштабну військову агресію РФ у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів оцінюють щонайменше на суму у 2 трильйони гривень.

Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут, де точаться одні з найзапекліших боїв війни. На супутникових знімках показано руйнацію важливого мосту та будівель.

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