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Російські військові зруйнували міст у Чернігівській області

Ілюстративне фото: російські військові зруйнували міст у Чернігівській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили дві ракети по Новгород-Сіверській громаді у Чернігівській області 9 квітня, внаслідок чого було зруйновано міст між двома селами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову РВА Сергія Сергієнка у коментарі Суспільному.

Він повідомив, що одна з ракет зруйнувала міст між селами Грем'яч та Мурав'ї. При цьому куди влучила інша ракета поки не повідомляють.

Водночас російські пропагандисти вже встигли відзвітувати, що окупанти знищили міст, який "українські диверсанти" нібито використовували для проникнення у Брянську область. Підкреслимо, що міст з'єднує два села та жодним чином не стосується Росії.

РБК-Україна повідомляло, що зранку окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області.

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