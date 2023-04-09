Російські військові зруйнували міст у Чернігівській області

Він повідомив, що одна з ракет зруйнувала міст між селами Грем'яч та Мурав'ї. При цьому куди влучила інша ракета поки не повідомляють.

Водночас російські пропагандисти вже встигли відзвітувати, що окупанти знищили міст, який "українські диверсанти" нібито використовували для проникнення у Брянську область. Підкреслимо, що міст з'єднує два села та жодним чином не стосується Росії.

РБК-Україна повідомляло, що зранку окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області.

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