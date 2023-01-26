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Російські військові завдали удару по Дніпру

Фото: російські військові завдали удару по Дніпру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 26 січня, завдали удару по Дніпру під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Повідомляється, що окупанти вдарили у промислове підприємство. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлось без жертв.

У Дніпропетровській області триває повітряна тривога, є ризик нових ударів з повітря, тому адміністрація регіону рекомендує залишатися в укриттях до закінчення можливої небезпеки.

Нагадаємо, що ввечері 25 січня росіяни знову намагалися завдати ударів по Україні. Військові почали збивати ворожі повітряні цілі.

Також ми писали, що у середу, 25 січня, російська армія обстріляла Торецьк та Бахмут у Донецькій області. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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