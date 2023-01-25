Російська армія обстріляла Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені

У середу, 25 січня, російська армія обстріляла Торецьк та Бахмут у Донецькій області. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Збройні сили РФ вкотре вдарили зі ствольної артилерії по м. Торецьку, м. Бахмуту і Бахмутському району. Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що від атаки окупантів загинув 44-річний чоловік, ще четверо людей - з яких 76-річна матір та її 50-річний син, зазнали осколкових поранень.

Також було пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші об’єкти. Правоохоронцями здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.