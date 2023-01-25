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Російська армія обстріляла Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені

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Донецька область, Середа 25 січня 2023 21:46
Російська армія обстріляла Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені Фото: Російська армія обстріляла Бахмут і Торецьк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, російська армія обстріляла Торецьк та Бахмут у Донецькій області. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Збройні сили РФ вкотре вдарили зі ствольної артилерії по м. Торецьку, м. Бахмуту і Бахмутському району. Ворожі снаряди поцілили по житловій забудові", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що від атаки окупантів загинув 44-річний чоловік, ще четверо людей - з яких 76-річна матір та її 50-річний син, зазнали осколкових поранень.

Також було пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші об’єкти. Правоохоронцями здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що за добу вівторка, 24 січня, російські військові продовжують обстрілювати Донецьку область. Поранено 10 людей.

Як повідомлялось, російські окупанти 24 січня обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки, попередньо, було відомо про чотирьох людей, які отримали поранення, серед них опинилися і є діти.

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