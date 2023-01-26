Російські військові завдали удару по Дніпру

Російські військові сьогодні вночі, 26 січня, завдали удару по Дніпру під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

У Дніпропетровській області триває повітряна тривога, є ризик нових ударів з повітря, тому адміністрація регіону рекомендує залишатися в укриттях до закінчення можливої небезпеки.

Повідомляється, що окупанти вдарили у промислове підприємство. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлось без жертв.

Нагадаємо, що ввечері 25 січня росіяни знову намагалися завдати ударів по Україні. Військові почали збивати ворожі повітряні цілі.

Також ми писали, що у середу, 25 січня, російська армія обстріляла Торецьк та Бахмут у Донецькій області. Внаслідок ворожих атак загинув чоловік.

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