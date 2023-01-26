Российские военные нанесли удар по Днепру
Российские военные сегодня ночью, 26 января, нанесли удар по Днепру во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
Сообщается, что оккупанты попали по промышленному предприятию. К счастью, в результате обстрела обошлось без жертв.
В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога, есть риск новых ударов с воздуха, потому администрация региона рекомендует оставаться в укрытиях до окончания вероятной опасности.
Напомним, что вечером 25 января россияне снова пытались нанести удары по Украине. Военные начали сбивать вражеские воздушные цели.
Также мы писали, что в среду, 25 января, российская армия обстреляла Торецк и Бахмут в Донецкой области. В результате вражеских атак погиб мужчина.
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