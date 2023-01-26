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Российские военные нанесли удар по Днепру

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Днепр, Четверг 26 января 2023 01:31
Российские военные нанесли удар по Днепру Фото: российские военные нанесли удар по Днепру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 26 января, нанесли удар по Днепру во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Сообщается, что оккупанты попали по промышленному предприятию. К счастью, в результате обстрела обошлось без жертв.

В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога, есть риск новых ударов с воздуха, потому администрация региона рекомендует оставаться в укрытиях до окончания вероятной опасности.

Напомним, что вечером 25 января россияне снова пытались нанести удары по Украине. Военные начали сбивать вражеские воздушные цели.

Также мы писали, что в среду, 25 января, российская армия обстреляла Торецк и Бахмут в Донецкой области. В результате вражеских атак погиб мужчина.

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