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Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску: есть разрушения (фото)

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Краматорск, Вторник 06 декабря 2022 19:57
Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску: есть разрушения (фото) Фото: Российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 6 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадали частные дома и учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко.

"Очередной вражеский обстрел города. 4 ракеты ударили по Краматорску", - говорится в сообщении.

По словам Гончаренко, повреждения получили 39 частных домов, учебное заведение и промзона.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава города.

Напомним, что в субботу, 3 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. Последствия разрушений уточняются.

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов за сутки ранения получили 9 человек.

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