Російські військові з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район

У середу, 15 лютого, російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Багатостраждальну Нікопольщину сьогодні знову накрили вогнем", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з важкої артилерії армія РФ тричі вдарила по району. Під обстріл потрапили Мирівська та Марганецька громади.
"Наразі наслідки з’ясовуються, попередньо - без постраждалих", - додав голова облради.
Нагадаємо, що російські окупанти протягом 12 лютого тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та РСЗВ.
До слова, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.
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