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Російські військові з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район

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Дніпропетровська область, Середа 15 лютого 2023 20:35
Російські військові з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Фото: Російські військові з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 15 лютого, російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Багатостраждальну Нікопольщину сьогодні знову накрили вогнем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з важкої артилерії армія РФ тричі вдарила по району. Під обстріл потрапили Мирівська та Марганецька громади.

"Наразі наслідки з’ясовуються, попередньо - без постраждалих", - додав голова облради.

Нагадаємо, що російські окупанти протягом 12 лютого тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та РСЗВ.

До слова, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.

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