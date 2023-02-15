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Российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район

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Днепропетровская область, Среда 15 февраля 2023 20:35
Российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Фото: Российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 15 февраля, российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Многострадальную Никопольщину сегодня снова накрыли огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по тяжелой артиллерии армия РФ трижды ударила по району. Под обстрелы попали Мировская и Марганецкая общины.

"Последствия выясняются, предварительно - без пострадавших", - добавил глава облсовета.

Напомним, что российские оккупанты в течение 12 февраля трижды атаковали Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии и РСЗО.

К слову, 11 февраля российские захватчики атаковали 3 громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

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