Российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район
В среду, 15 февраля, российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Многострадальную Никопольщину сегодня снова накрыли огнем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по тяжелой артиллерии армия РФ трижды ударила по району. Под обстрелы попали Мировская и Марганецкая общины.
"Последствия выясняются, предварительно - без пострадавших", - добавил глава облсовета.
Напомним, что российские оккупанты в течение 12 февраля трижды атаковали Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии и РСЗО.
К слову, 11 февраля российские захватчики атаковали 3 громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.
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