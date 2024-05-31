UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські військові щонайменше 75 разів бомбили територію РФ за останні 3 місяці, - ASTRA

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За останні три місяці як мінімум 75 разів російські Повітряно-космічні сили нібито випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал ASTRA .

За інформацією видання, 29 травня за 1,5 км від села Нечаївка знайшли ФАБ після чергового "нештатного сходу" з літака ВКС РФ.

Ще один ФАБ знайшли за 2 км від села Вергилівка. За даними каналу, постраждалих не було, евакуацію не проводили.

Таким чином, пише видання, всього за останні три місяці ЗС РФ "впустили" на Бєлгородську область та окуповані території 75 авіабомб. Серед них "розумна" бомба УМПБ Д-30СН, яка не долетіла 24 травня до Харкова. Вона впала за 3 кілометри від села Крутий Лог у Бєлгородській області.

"Розумні" бомби Росії

Нагадаємо, 27 березня, за інформацією заступника начальника ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, Росія вперше завдала удару по Харкову бомбою УМПБ Д-30 СН.

Детальніше про ці бомби - у матеріалі РБК-Україна.

Україна може протидіяти УМПБ Д-30 Найефективнішим способом буде знищення носія бомби, тобто літак чи пускову установку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні