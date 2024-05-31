Российские военные минимум 75 раз бомбили территорию РФ за последние 3 месяца, - ASTRA

За последние три месяца как минимум 75 раз российские Воздушно-космические силы якобы случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные украинские территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал ASTRA.
По информации издания, 29 мая в 1,5 км от села Нечаевка нашли ФАБ после очередного "нештатного схода" с самолета ВКС РФ.
Еще один ФАБ нашли в 2 км от села Вергилевка. По данным канала, пострадавших не было, эвакуацию не проводили.
Таким образом, пишет издание, всего за последние три месяца ВС РФ "уронили" на Белгородскую область и оккупированные территории 75 авиабомб. Среди них не долетевшая 24 мая до Харькова "умная" бомба УМПБ Д-30СН. Она упала в 3 километрах от села Крутой Лог в Белгородской области.
Напомним, 27 марта, по информации заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, Россия впервые нанесла удар по Харькову бомбой УМПБ Д-30 СН.
Подробнее об єтих бомбах - в материале РБК-Украина.
Украина может противодействовать УМПБ Д-30. Самым эффективным способом будет уничтожение носителя бомбы, то есть самолет или пусковую установку.
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