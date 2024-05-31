ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські військові щонайменше 75 разів бомбили територію РФ за останні 3 місяці, - ASTRA

П'ятниця 31 травня 2024 01:08
UA EN RU
Російські військові щонайменше 75 разів бомбили територію РФ за останні 3 місяці, - ASTRA Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За останні три місяці як мінімум 75 разів російські Повітряно-космічні сили нібито випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал ASTRA .

За інформацією видання, 29 травня за 1,5 км від села Нечаївка знайшли ФАБ після чергового "нештатного сходу" з літака ВКС РФ.

Ще один ФАБ знайшли за 2 км від села Вергилівка. За даними каналу, постраждалих не було, евакуацію не проводили.

Таким чином, пише видання, всього за останні три місяці ЗС РФ "впустили" на Бєлгородську область та окуповані території 75 авіабомб. Серед них "розумна" бомба УМПБ Д-30СН, яка не долетіла 24 травня до Харкова. Вона впала за 3 кілометри від села Крутий Лог у Бєлгородській області.

"Розумні" бомби Росії

Нагадаємо, 27 березня, за інформацією заступника начальника ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, Росія вперше завдала удару по Харкову бомбою УМПБ Д-30 СН.

Детальніше про ці бомби - у матеріалі РБК-Україна.

Україна може протидіяти УМПБ Д-30 Найефективнішим способом буде знищення носія бомби, тобто літак чи пускову установку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський та Байден готуються підписати угоду про безпеку. FT розповіло, де це станеться
Зеленський та Байден готуються підписати угоду про безпеку. FT розповіло, де це станеться
DAILY
Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вгору. Чому влада порушує обіцянку не збільшувати податки і що про це думає бізнес