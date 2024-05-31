Російські військові щонайменше 75 разів бомбили територію РФ за останні 3 місяці, - ASTRA
За останні три місяці як мінімум 75 разів російські Повітряно-космічні сили нібито випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані українські території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канал ASTRA .
За інформацією видання, 29 травня за 1,5 км від села Нечаївка знайшли ФАБ після чергового "нештатного сходу" з літака ВКС РФ.
Ще один ФАБ знайшли за 2 км від села Вергилівка. За даними каналу, постраждалих не було, евакуацію не проводили.
Таким чином, пише видання, всього за останні три місяці ЗС РФ "впустили" на Бєлгородську область та окуповані території 75 авіабомб. Серед них "розумна" бомба УМПБ Д-30СН, яка не долетіла 24 травня до Харкова. Вона впала за 3 кілометри від села Крутий Лог у Бєлгородській області.
"Розумні" бомби Росії
Нагадаємо, 27 березня, за інформацією заступника начальника ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова, Росія вперше завдала удару по Харкову бомбою УМПБ Д-30 СН.
Детальніше про ці бомби - у матеріалі РБК-Україна.
Україна може протидіяти УМПБ Д-30 Найефективнішим способом буде знищення носія бомби, тобто літак чи пускову установку.
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