Російські військові обстріляли Торецьк та Часів Яр: є поранені

"У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний - поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки", - йдеться у заяві.

Кириленко додав, що у Торецьку - пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. Обійшлося без жертв.

"Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах", - додав очільник області.

Кириленко закликав людей евакуюватись та не наражати себе на невиправданий ризик.