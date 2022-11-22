Російські військові обстріляли Торецьк та Часів Яр: є поранені

У вівторок, 22 листопада, російські військові обстріляли Торецьк та Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний - поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки", - йдеться у заяві.
Кириленко додав, що у Торецьку - пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. Обійшлося без жертв.
"Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах", - додав очільник області.
Кириленко закликав людей евакуюватись та не наражати себе на невиправданий ризик.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули четверо людей, ще стільки ж отримали поранення.
Правоохоронці проводили евакуацію цивільних в Бахмуті (Донецька область), але прямо у цей момент розпочався російський обстріл.
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