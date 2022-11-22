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Российские военные обстреляли Торецк и Часов Яр: есть раненые

Фото: Российские военные обстреляли Торецк и Часов Яр (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 22 ноября, российские военные обстреляли Торецк и Часов Яр (Донецкая область). В результате атаки оккупантов ранены гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Во Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный - ранены 2 человека, повреждены 4 дома", - говорится в заявлении.

Кириленко добавил, что в Торецке - прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. Обошлось без жертв.

"Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам", - добавил глава области.

Кириленко призвал людей эвакуироваться и не подвергать себя неоправданному риску.

Напомним, что российские оккупационные войска за прошлые сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате чего погибли четыре человека, еще столько же получили ранения.

Правоохранители проводили эвакуацию граждан в Бахмут и (Донецкая область), но прямо в этот момент начался российский обстрел.

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