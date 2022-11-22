Российские военные обстреляли Торецк и Часов Яр: есть раненые

"Во Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный - ранены 2 человека, повреждены 4 дома", - говорится в заявлении.

Кириленко добавил, что в Торецке - прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. Обошлось без жертв.

"Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам", - добавил глава области.

Кириленко призвал людей эвакуироваться и не подвергать себя неоправданному риску.