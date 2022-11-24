Российские военные обстреляли Славянск: подробности

В четверг, 24 ноября, российские военные атаковали Славянск (Донецкая область). Объем разрушений уже устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"К сожалению, после длительного перерыва город снова обстреляли. Обошлось без жертв", - заявил Лях. По его словам, объем разрушений и повреждений устанавливается. "Также в Славянске снова исчезло электричество", - заявил глава города. Он заверил, что соответствующие службы работают над его возобновлением. В общине открыты "Пункты несокрушимости". Место расположения можно узнать, позвонив на горячую линию.