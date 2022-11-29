Российские военные обстреляли Никопольский район: пострадала женщина (фото)

Во вторник, 29 ноября, российские военные обстреляли Никопольский район. В результате атаки захватчиков пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Около 15:00 армия РФ напомнила о себе обстрелом прибрежного населенного пункта Мировской общины", - говорится в сообщении. Евтушенко добавил, что в результате атаки повреждены пять частных жилых домов, хозяйственное сооружение, газопровод. "Пострадала местная жительница 1949 года рождения, сейчас ее состояние удовлетворительное. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", - добавил глава РВА.