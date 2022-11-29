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Окупанти вночі атакували Дніпро ракетами, а область - "Ураганами": в ОВА зафіксували серйозні руйнування

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Вівторок 29 листопада 2022 07:43
Окупанти вночі атакували Дніпро ракетами, а область - "Ураганами": в ОВА зафіксували серйозні руйнування Фото: Окупанти вночі атакували Дніпро ракетами, а область - "Ураганами" (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 29 листопада обстріляли Дніпро та Нікополський район області. Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовиць зазначив, що загарбники ударили по місту чотирма ракетами. Були зафіксовані серйозні руйнування. Також спалахнула пожежа, її вже загасили.

За словами Резніченка, Нікопольський район противник обстріляа з "Ураганів" та важкої артилерії. Під приціл окупантів потрапила Червоногригорівська громада.

"У інших районах кричали сирени, та обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада в Дніпрі було чутно декілька вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.

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