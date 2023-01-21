Фото: РФ атакувала громаду у Дніпропетровській області та зруйнувала підприємство (GettyImages)

У суботу, 21 січня, росіяни завдали удару по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області з реактивної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Сьогодні надвечір під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі", - йдеться у повідомленні. Лукашук зазначив, що вдень російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ. "Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються. Внаслідок атаки з людей ніхто не постраждав", - додав глава облради.