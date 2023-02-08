ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские военные обстреляли громаду в Днепропетровской области

Новина українською →
Днепропетровская область, Среда 08 февраля 2023 21:35
Российские военные обстреляли громаду в Днепропетровской области Фото: Российские военные обстреляли общину в Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 февраля, российские военные нанесли удар по Синельниковской общине в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Безопасная ситуация в Днепропетровской области остается напряженной", - говорится в сообщении.

Лукашук заявил, что к вечеру под обстрел попали окрестности одного из сел в Великомихайловской общине в Синельниковском районе.

"Пока детали атаки уточняются. Предварительно - без жертв", - добавил глава области.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, россияне снова нанесли удар по Днепропетровской области. В результате были повреждены газопровод и электросети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные ночью 3 февраля с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"