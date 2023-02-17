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Російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області: загинула людина

Фото: Російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 17 лютого, російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Близько 10:20 військовослужбовці РФ здійснили обстріл цивільних об’єктів в смт Дворічна. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Внаслідок вибуху був цілком зруйнований дах та стіна будинку", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що 68-річний мешканець оселі отримав смертельні тілесні ушкодження. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого прямо під обстрілами.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.

Військові РФ вкотре обстріляли Куп’янськ Харківської області вночі у п'ятницю, 17 лютого.

Нагадаємо, що у четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області.

Останнім часом інтенсивність російських обстрілів по місту Харкову значно зросла. Ворожа армія вже завдала багато ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

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