Російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області: загинула людина

У п'ятницю, 17 лютого, російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Близько 10:20 військовослужбовці РФ здійснили обстріл цивільних об’єктів в смт Дворічна. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Внаслідок вибуху був цілком зруйнований дах та стіна будинку", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що 68-річний мешканець оселі отримав смертельні тілесні ушкодження. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого прямо під обстрілами.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.