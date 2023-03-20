Російські військові обстріляли Чернігівську область з мінометів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

Повідомляється, що з 15:20 до 15:25 було зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Тимоновичі.

Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що зранку росіяни атакували райони населених пунктів Карповичі та Леонівка. Обстріли також велися з мінометів.

При цьому втрат серед військових та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури також не надходила.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

До того ж, РБК-Україна повідомляло, що командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв провів нараду щодо захисту цивільних у Чернігівській області.

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