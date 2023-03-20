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Російські військові обстріляли Чернігівську область з мінометів

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Чернігівська область, Понеділок 20 березня 2023 17:21
Російські військові обстріляли Чернігівську область з мінометів Ілюстративне фото: російські військові обстріляли Чернігівську область з мінометів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти у понеділок, 20 березня, обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

Повідомляється, що з 15:20 до 15:25 було зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Тимоновичі.

Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що зранку росіяни атакували райони населених пунктів Карповичі та Леонівка. Обстріли також велися з мінометів.

При цьому втрат серед військових та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури також не надходила.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

До того ж, РБК-Україна повідомляло, що командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв провів нараду щодо захисту цивільних у Чернігівській області.

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