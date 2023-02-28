UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські військові надвечір з важкої артилерії обстріляли Нікополь

Фото: Російські військові надвечір з важкої артилерії обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 28 лютого, російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Сьогодні вдень в районах Дніпропетровської області минулося без ворожих ударів. Проте вже надвечір тишу перервав обстріл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольського району.

"Окупанти вдарили по Нікополю. Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу ще з’ясовуються", - додав Лисак.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Вчора, 27 лютого, увечері російські окупанти знову випустили дрони Україною. Їх помітили у Дніпропетровській області.

У понеділок, 27 лютого, російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили приватні будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні