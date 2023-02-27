У Дніпропетровській області працювала ППО: знищено дрони росіян

Сьогодні, 27 лютого, увечері російські окупанти знову випустили дрони Україною. Їх помітили у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"Вибухи, які чули жителі області - це робота ППО. Повітряним командуванням "Схід" знищено два ворожі БПЛА", - написав він. Більш детальних подробиць ворожої атаки Лисак наразі не розкрив. Оновлено 22:25 Повітряне командування "Схід" у Facebook підтвердило, що в його зоні відповідальності було збито два дрони росіян. Також зазначається, що, ймовірно, для атаки були застосовані іранські дрони Shahed.