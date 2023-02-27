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У Дніпропетровській області працювала ППО: знищено дрони росіян

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Дніпро, Понеділок 27 лютого 2023 22:23
У Дніпропетровській області працювала ППО: знищено дрони росіян Ілюстративне фото: у Дніпропетровській області працювала ППО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 27 лютого, увечері російські окупанти знову випустили дрони Україною. Їх помітили у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"Вибухи, які чули жителі області - це робота ППО. Повітряним командуванням "Схід" знищено два ворожі БПЛА", - написав він.

Більш детальних подробиць ворожої атаки Лисак наразі не розкрив.

Оновлено 22:25

Повітряне командування "Схід" у Facebook підтвердило, що в його зоні відповідальності було збито два дрони росіян.

Також зазначається, що, ймовірно, для атаки були застосовані іранські дрони Shahed.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях 27 лютого ввечері оголосили повітряну тривогу. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про вибухи.

Також ми писали, що сьогодні вночі через атаку дронами росіян загинули двоє рятувальників.

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Дніпропетровська область дрони ПВО Війна Росії проти України
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