Российские военные под вечер из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь
Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сегодня днем в районах Днепропетровской области обошлось без вражеских ударов. Однако уже к вечеру тишину прервал обстрел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агрессор в очередной раз направил тяжелую артиллерию в сторону Никопольського района.
"Оккупанты ударили по Никополю. Погибших и раненых нет. Последствия обстрела еще выясняются", - добавил Лысак.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды избивали из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.
Вчера, 27 февраля, вечером российские оккупанты снова выпустили дроны по Украине. Их заметили в Днепропетровской области.
В понедельник, 27 февраля, российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.
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