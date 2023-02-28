Российские военные под вечер из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня днем в районах Днепропетровской области обошлось без вражеских ударов. Однако уже к вечеру тишину прервал обстрел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессор в очередной раз направил тяжелую артиллерию в сторону Никопольського района.

"Оккупанты ударили по Никополю. Погибших и раненых нет. Последствия обстрела еще выясняются", - добавил Лысак.