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Российские военные под вечер из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

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Никополь, Вторник 28 февраля 2023 20:25
Российские военные под вечер из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Фото: Российские военные под вечер из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня днем в районах Днепропетровской области обошлось без вражеских ударов. Однако уже к вечеру тишину прервал обстрел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессор в очередной раз направил тяжелую артиллерию в сторону Никопольського района.

"Оккупанты ударили по Никополю. Погибших и раненых нет. Последствия обстрела еще выясняются", - добавил Лысак.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды избивали из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Вчера, 27 февраля, вечером российские оккупанты снова выпустили дроны по Украине. Их заметили в Днепропетровской области.

В понедельник, 27 февраля, российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.

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