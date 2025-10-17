Російські військові масово тікають з Херсонського напрямку, - партизани

Як розповіли партизани, причинами втечі окупантів стали жорстоке ставлення командирів, безрезультатні штурми та відсутність ротації підрозділів. Це змушує солдатів залишати свої позиції.

У відповідь на зростання випадків дезертирства командування російського угруповання військ "Дніпро" розгорнуло в районі Армянська посилені блокпости та патрулі.

Військова поліція проводить масові перевірки документів і обшуки з метою виявлення дезертирів.

За даними агентів руху "АТЕШ", серед місцевих мешканців надходять повідомлення, що втікачі часто займають житлові будинки, а під час виявлення використовують зброю.

Партизани звернулися до військовослужбовців ЗС РФ із закликом не чекати на затримання або відправку "на вірну смерть", а скористатися пропозицією організації щодо безпечного виходу з зони бойових дій.

"Не чекайте, поки вас упіймають або відправлять на вірну смерть. Ми організуємо ваш безпечний вихід із гарантією збереження життя»", - ідеться у зверненні.