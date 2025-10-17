UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Російські військові масово тікають з Херсонського напрямку, - партизани

Фото: агенти "АТЕШ" розповіли про дезертирство росіян (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

На Херсонському напрямку фіксують випадки масового дезертирства серед російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як розповіли партизани, причинами втечі окупантів стали жорстоке ставлення командирів, безрезультатні штурми та відсутність ротації підрозділів. Це змушує солдатів залишати свої позиції.

У відповідь на зростання випадків дезертирства командування російського угруповання військ "Дніпро" розгорнуло в районі Армянська посилені блокпости та патрулі.

Військова поліція проводить масові перевірки документів і обшуки з метою виявлення дезертирів.

За даними агентів руху "АТЕШ", серед місцевих мешканців надходять повідомлення, що втікачі часто займають житлові будинки, а під час виявлення використовують зброю.

Партизани звернулися до військовослужбовців ЗС РФ із закликом не чекати на затримання або відправку "на вірну смерть", а скористатися пропозицією організації щодо безпечного виходу з зони бойових дій.

"Не чекайте, поки вас упіймають або відправлять на вірну смерть. Ми організуємо ваш безпечний вихід із гарантією збереження життя»", - ідеться у зверненні.

 

Знущання над своїми

Нагадаємо, з останнього перехоплення ГУР МО України окупантів у Донецькій області стало відомо, що командир росіян наказує розстрілювати підлеглих, які хочуть відступити зі своїх позицій.

Раніше українська розвідка перехопили розмову окупантів, на якій вони зізнаються, що калічать своїх солдатів, коли ті намагаються втекти з поля бою.Судячи з розмови, що їхній товариш зі зламаними кінцівками стане "приманкою" для ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонпартизаныОкупанти