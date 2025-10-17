Российские военные массово бегут с Херсонского направления, - партизаны

Как рассказали партизаны, причинами бегства оккупантов стали жестокое отношение командиров, безрезультатные штурмы и отсутствие ротации подразделений. Это заставляет солдат покидать свои позиции.

В ответ на рост случаев дезертирства командование российской группировки войск "Днепр" развернуло в районе Армянска усиленные блокпосты и патрули.

Военная полиция проводит массовые проверки документов и обыски с целью выявления дезертиров.

По данным агентов движения "АТЕШ", среди местных жителей поступают сообщения, что беглецы часто занимают жилые дома, а при обнаружении используют оружие.

Партизаны обратились к военнослужащим ВС РФ с призывом не ждать задержания или отправки "на верную смерть", а воспользоваться предложением организации по безопасному выходу из зоны боевых действий.

"Не ждите, пока вас поймают или отправят на верную смерть. Мы организуем ваш безопасный выход с гарантией сохранения жизни"", - говорится в обращении.