Російські військові готуються до контрнаступу ЗСУ в Крим: карти боїв ISW

Російські війська могли перекинути військову техніку для підтримки поточних російських наступальних операцій у Донецькій області або на інших ділянках фронту, готуючись до можливого контрнаступу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Ситуація у Луганській та Харківській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Нагадаємо, російська окупаційна армія ракетами обстріляли Миколаїв. Влучили у багатоквартирний будинок, є постраждалі.
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