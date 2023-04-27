Российские военные готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крым: карты боев ISW

Российские войска могли перебросить военную технику для поддержки текущих российских наступательных операций в Донецкой области или других участках фронта, готовясь к возможному контрнаступлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Напомним, российская оккупационная армия ракетами обстреляла Николаев. Попали в многоквартирный дом, есть пострадавшие.
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