UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці: в ОВА показали наслідки

Фото: російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці 19 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила", - розповів він.

Кириленко нагадав, що Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

Як повідомлялось, зранку у неділю, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. В Миколаєві без атак.

Також російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьДружковка