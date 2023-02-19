Російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці: в ОВА показали наслідки

"Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила", - розповів він.

Кириленко нагадав, що Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

Як повідомлялось, зранку у неділю, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. В Миколаєві без атак.

Також російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.