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Российские войска утром нанесли ракетный удар по Дружковке: в ОВА показали последствия

Фото: российские войска утром нанесли ракетный удар по Дружковке 19 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье утром, 19 февраля, российские оккупанты совершили ракетный удар по Дружковке Донецкой области. Под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - рассказал он.

Кириленко напомнил, что Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно испытывает ракетные удары со стороны российских террористических войск.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.

Также российские войска ночью 19 февраля из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

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Донецкая областьДружковка