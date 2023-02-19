Российские войска утром нанесли ракетный удар по Дружковке: в ОВА показали последствия

"Повредили по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - рассказал он.

Кириленко напомнил, что Дружковка - город, относительно удаленный от линии фронта, впрочем, постоянно испытывает ракетные удары со стороны российских террористических войск.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.

Также российские войска ночью 19 февраля из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь в Днепропетровской области.