Російські війська знову вдарили по Куп'янську: влучили в стадіон та дитсадок, є поранений

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. У Куп'янську є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської області Олега Синєгубова.

Так, у Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та 5-поверховий будинок.

"Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.

Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та смт Вільча Вовчанської громади. Пошкоджені кілька житлових будинків, сталися пожежі.

У смт Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряда в житловий будинок.

Як повідомлялось, російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсона та області. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та АГС.

Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області. Є тяжкопоранений.